الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

النيابة تعاين موقع إصابة شخصين في انهيار عقار ببولاق أبو العلا

انهيار عقار
انهيار عقار
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انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة موقع إصابة شخصين إثر انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا، اليوم الأربعاء، وانتقلت قوات الإنقاذ البرى والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ.

وتم فرض كردون أمني فى محيط الواقعة، وكشف الفحص المبدئي بأن العقار قديم وصادر له قرار ترميم  ثم صدر له قرار إخلاء العقار، وأصيب شخصان جراء الانهيار.

 

 

 

ويقوم رجال الشرطة بإجراء التحريات لبيان وجود قاطني عقار أم خالٍ من السكان، وحصر الخسائر البشرية جراء الانهيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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