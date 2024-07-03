الخميس 04 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

لقاء سويدان تخضع لعملية جراحية جديدة

لقاء سويدان
لقاء سويدان

خضعت الفنانة، لقاء سويدان، لعملية جراحية جديدة، بعد تعرضها لوعكة صحية، وسط حالة من القلق بين جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت لقاء عبر حسابها على "فيسبوك"، صورة لها، وهي على السرير داخل أحد المستشفيات، للحظة دخولها إلى غرفة العمليات، وعلقت على الصورة بالقول: توكلت على الله أرحم الراحمين، الموعد السنوي للعملية، ربنا يقطعها عادة.

وكانت لقاء سويدان قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة قبل أيام، وذلك خلال تقديم برنامج تلفزيوني، نقلت على إثرها للمستشفى، وأصدرت بيانًا كشفت فيه عن حاجتها إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية.

كما خضعت الفنانة لعملية جراحية في شهر يونيو العام الماضي.

 

على الجانب الأخر، كانت لقاء تصدرت حديث الجمهور خلال شهر مايو الماضي، بعد ظهورها المفاجئ بفستان زفاف، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون التعليق عليها إن كانت قد دخلت القفص الذهبي أم لا.

 

ورفضت لقاء تأكيد أو نفي زواجها مجددًا بعد مرور 12 عامًا على انفصالها عن الفنان حسين فهمي، قائلة إنها ليست مضطرة للحديث عن حياتها الخاصة، لكنها تحدثت لاحقًا أن الأمر كان مجرد جلسة تصوير بفستان زفاف.

 

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