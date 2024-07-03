الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

قرار جديد ضد البلوجر روكي بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة الجديدة

البلوجر روكي
البلوجر روكي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس البلوجر رقية أحمد الصافي المعروفة باسم روكي أحمد 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

جاء ذلك بعدما تم القبض عليها بدائرة قسم القاهرة الجديدة بقرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر روكي أحمد.

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التحريض على الفسق والفجور الأجهزة الأمنية القاهرة الجديدة خادشة للحياء لتحريض علي الفسق والفجور فيسبوك وانستجرام

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