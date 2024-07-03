الخميس 04 يوليو 2024
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أخبار مصر

رانيا المشاط تكشف أهمية إضافة وزارة التخطيط لـ "التعاون الدولي"

وزيرة التخطيط والتعاون
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، فيتو

الحكومة الجديدة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه كان واحدا من أهم المطالب في الفترة السابقة، أن تكون الحكومة أقل عددا وأكثر فاعلية، مشددة على أن إضافة وزارة التخطيط لـ«التعاون الدولي» نقلة مهمة جدا.

استيراتيجية واضحة بين التخطيط والتعاون الدولي 

الحكومة الجديدة 2024، ولفتت الوزيرة، خلال لقاء خاص لها عبر شاشة «إكسترا نيوز» إلى أن العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين كلها مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية، ومع دمج الوزارتين سيكون هناك سلاسة بشكل أكبر، أن تكون الاستراتيجية واضحة والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية من موارد الدولة مع التمويل الخارج.

التنسيق بين الوزارات من خلال التخطيط والتعاون الدولي

وأشارت رانيا المشاط، إلى أن هذا الدمج يعد فرصة كبيرة، والعمل الحكومي به تحديات، لكن سيكون هناك فرصة لترتيب الأولويات، موضحة أن برنامج الحكومة الجديدة سيطرح بشكل شفاف، والدمج بين وزارتي التخطيط والتعاون أمر سهل؛ لأن التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الوزارات، ولذلك كل البرامج والمشروعات واضحة بالوزارة.

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بعد استمرارها في الحكومة الجديدة، السيرة الذاتية لـ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

وشددت رانيا المشاط على أنها تستكمل خلال الفترة الحالية، الجهد الذي بذلته في الفترة الماضية، وكذلك في وزارة التخطيط.

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بعد استمرارها في الحكومة الجديدة، السيرة الذاتية لـ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

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