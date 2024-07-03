الخميس 04 يوليو 2024
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خارج الحدود

حزب الله يعلن استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبا بالأسلحة الصاروخية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله مساء اليوم الأربعاء استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبا بالأسلحة الصاروخية.

وذكرت قناة "الحدث" السعودية أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على مدينة صور بجنوب لبنان أدت إلى استشهاد 2 من كوادر حزب الله بينهما قيادي. 


قائد وحدة عزيز في حزب الله

ووفقا للتقرير فإن أحد الشهداء هو قائد وحدة "عزيز" في حزب الله ويدعى أبو علي نصر.

وبحسب التقرير فإن وحدة "عزيز" تعمل في القطاع الشرقي، من منطقة جنوب لبنان إلى غرب البقاع.
إسعاف مصابين محتملين

وقالت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، إن مسيرة إسرائيلية، هاجمت سيارة في منطقة الحوش جنوبي مدينة صور جنوب لبنان.

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية فقد توجهت على الفور سيارات الإسعاف إلى المكان لإسعاف مصابين محتملين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان استهداف السيارة في منطقة الحوش - صور نقلت إصابتين.

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حزب الله موقع السماقة الإسرائيلي تلال كفر شوبا جنوب لبنان منطقة الحوش

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