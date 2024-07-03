إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمباراة سيراميكا في الدوري

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الإسماعيلي مكون من:

موعد مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ويستضيف فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 29 ببطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة سيراميكا والإسماعيلي

وتذاع مباراة سيراميكا والإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للدوري المصري

مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ويسعى سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي إلى تحسين نتائجه في الدوري، واستعادة انتصاراته بعد خسارته من الزمالك بالجولة الماضية.

ويتطلع فريق الإسماعيلي إلى تعويض الخسارة الأخيرة من المصري بهدف نظيف في ديربي القناة، والعودة لسكة الانتصارات أو التعادل على أقل تقدير.

ترتيب سيراميكا والإسماعيلي



ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

وتعد مباراة اليوم، هي التاسعة بين الإسماعيلى وسيراميكا، حيث سبق والتقى الفريقان في 8 مواجهات جاءت متكافئة، فاز سيراميكا فى 3 مواجهات وفاز الإسماعيلى 3 مباريات وحسم التعادل مباراتين، وسجل لاعبو سيراميكا 12 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.