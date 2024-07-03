الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

تفاصيل قتل سائق توك توك لزوجة شقيقه بالمطرية

حبس المتهم بقتل زوجة
حبس المتهم بقتل زوجة شقيقه
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أدلى المتهم بقتل زوجة شقيقه والشروع في قتل شقيقه بـالمطرية باعترافات تفصيلية حول الجريمة، موضحا أنه يحب شقيقه وليس لديه نية لارتكاب الواقعة وأنها “ساعة شيطان”. 

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حبس سائق توكتوك قتل زوجة شقيقه في المطرية

وأشار المتهم في أقواله أمام نيابة شرق القاهرة إلى أن زوجة شقيقه السبب، وأنه أقدم على ذلك عندما طلب مبلغا ماليا من شقيقه نظرا لظروفه الصعبة التي يمر بها فتدخلت في الحوار بينهما قائلة: “معندناش فلوس.. وعندنا عيال بنربيهم وكل واحد يشيل حاله”.

ونشبت بين المتهم وزوجة شقيقه مشادة كلامية انتهت بطعنها في صدرها بسكين، وأضاف المتهم بأن شقيقه عندما تدخل لفض المشاجرة بينهما أصيب في يده أثناء فك الاشتباك ولم يقصد إصابته. 

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من مستشفى المطرية العام، بوصول شاب وزوجته مصابين بطعنات سكين ووفاة الزوجة بينما تم نقل المصاب للعناية المركزة لخطورة حالته، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم، لمكان الواقعة.

وعقب انتقال القوات الأمنية لمكان الحادث تبين وفاة السيدة بعد إصابتها بطعنة نافذة أسفل الصدر، كما تبين إصابة الزوج بجرح وقطع بالساعد الأيسر. 

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المصاب ويعمل سائق «توكتوك» تبين أن المتهم توجه لشقيقه وزوجته وطلب منهما إقراضه مبلغا ماليا لكنهما رفضا فاستل سكينًا وطعنهما ولاذا بالفرار، تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

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