نيويورك تايمز: الهجمات الإسرائيلية علي نظام GPS عطلت الملاحة الجوية بالشرق الأوسط

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن باحثين بجامعة تكساس قولهم إن الهجمات الإسرائيلية على نظام "جي بي إس" العالمي عطلت الملاحة الجوية المدنية بالشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن الباحثين حددوا قاعدة جوية إسرائيلية كمصدر رئيسي للهجمات على نظام تحديد المواقع “جي بي إس”، GPS.

الحرب الإسرائيلية على غزة تعطل نظام GPS

ومنذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، يشهد نظام الملاحة "التموضع العالمي" الذي يعرف اختصارا بـ"جي بي أس" الكثير من التعطيل، حيث يستخدم البعض أجهزة تشويش خاصة لتعطيل ترددات الملاحة القادمة من الأقمار الاصطناعية في الفضاء.

قطاع غزة، فيتو

وعادة ما يوفر نظام الملاحة "جي بي أس" تحديد الأماكن الجغرافية في أي وقت وفي أي ظرف جوي بحسب مكتب تنسيق تحديد مجال التموضع والملاحة والتوقيت التابع للحكومة الأميركية، والتي تعتمد عليها تطبيقات الخرائط المختلفة.

نظام عمل GPS

وتعمل أنظمة "التموضع العالمي" (جي بي إس) من خلال إشارات راديوية ترسلها الأقمار الصناعية إلى أجهزة استقبال، والتي تقوم بتحديد الموقع بدقة، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

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