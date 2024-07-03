ضبط الأسعار ورفع الأعباء عن المواطنين على رأس الأولويات، ماذا قال وزراء الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس؟

الحكومة الجديدة، أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية.

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وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وخلال السطور التالية وحسب “إكسترا نيوز” نعرض لكم أولى الكلمات التى ألقاها الوزراء الجدد عقب تأدية حلف اليمين الدستورية اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.



وزير الإسكان: سنعمل على تعظيم الاستفادة من المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور شريف الشربيني، إن وزارة الإسكان تعد واحدة من أهم الوزارات في الحكومة المصرية، حيث تركز على عدة ملفات ذات أولوية بما في ذلك توفير الإسكان لجميع المصريين وتعزيز الإسكان الاجتماعي.

وأكد الشربيني أن ملف تطوير العشوائيات يعد من أبرز الأولويات خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن مشروع "حياة كريمة" يعد أحد المشروعات الرئيسية الذي سيتم الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن إدارة الأصول والاستثمار في المشروعات التي تم تنفيذها ستكون من بين الأولويات الرئيسية، بالتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص.

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وزير الإسكان شريف الشربينى، فيتو

وزير التموين: مسألة الدعم ووصوله إلى مستحقيه أحد أهم أولويات وزارة التموين خلال الفترة المقبلة

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن وزارته تعد من أهم الوزارات في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تخفيف العبء عن المواطن المصري يشكل أولوية قصوى للوزارة.

وأضاف فاروق أن "العمل هيبدأ من اليوم ونعد المواطنين بتقديم خدمة مختلفة"، مؤكدًا استعداد الوزارة لتحسين خدماتها وتقديمها بشكل فعال ومباشر للمواطنين.

وأشار إلى أن توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، سيتم العمل عليه بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هذه الأمور تعتبر من بين أولويات وزارة التموين خلال الفترة المقبلة.

وزير التموين شريف فاروق، فيتو

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: أولوية للعمل فى التعليم التكنولوجى بالاتفاق مع الشركات والجامعات الدولية المتخصصة

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استمرار تطوير العديد من الملفات الرئيسية خلال الفترة المقبلة، في استكمال للإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات السابقة من الوزارة.

وأكد عاشور أن أحد المشروعات المهمة المستقبلية هو مشروع "تحالف وتنمية"، الذي يتكون من 7 أقاليم جغرافية في الدولة. وأوضح أنه سيتم توجيه البرامج التعليمية لتلبية احتياجات تلك الأقاليم على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن جميع هذه المحاور قد بدأت بالفعل في عملية التفعيل، مع التركيز على تعزيز التعليم التكنولوجي بالتعاون مع الشركات والجامعات الدولية المتخصصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هناك أولوية كبيرة للعمل على الربط والاستفادة من خبراء مصر في الخارج، بالإضافة إلى الاستفادة الكاملة من مكاتبنا الثقافية في الخارج، لدعم الجهود التعليمية والبحثية في مصر.

وختم عاشور تصريحه بالتأكيد على التزام الوزارة بالارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من خلال تنفيذ خطط تطويرية متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو

وزير البترول والثروة المعدنية: الأولوية خلال الفترة المقبلة هى زيادة الإنتاج والانتهاء من أزمة الكهرباء فى مصر

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، أن زيادة الإنتاج وحل أزمة الكهرباء في مصر ستكون من بين الأولويات الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أهمية جذب الاستثمارات الجديدة إلى مصر، والتركيز على تطوير العنصر البشري خلال هذه الفترة.

وأضاف بدوي أنه خلال الفترة المقبلة سيتم التعاون مع العديد من الجهات المختلفة لجذب الاستثمارات في قطاعات متعددة مثل البترول والغاز والثروة المعدنية والبتروكيماويات.

وأشار إلى أن الجهود ستركز على فتح الأسواق للتصدير إلى أوروبا، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية خلال هذه الفترة.

وأكد أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر، من خلال استقطاب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية.

كريم بدوي، فيتو

أسامة الأزهري وزير الأوقاف: التنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية والكنيسة الوطنية لتحقيق متطلبات الوطن

قال أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن الفترة المقبلة سيتم التعاون فيها مع الخطباء والوعاظ والعلماء لتحويل المساجد وبيوت الله إلى منابر للأمان والعلم وتقديم الخطاب الديني الرشيد المنير، مشيرا إلى أنه من المهم خلال الفترة المقبلة العمل على تجديد الخطاب الدينى، حيث يحتاج الى حشد جميع الجهود خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الأزهرى أن مصر تواجه تحديات صعبة على كافة المحاور ويجب الإدراك والوعى بتلك المخاطر، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية والكنيسة الوطنية حتى نعمل جميعا على تحقيق متطلبات الوطن.

أسامة الأزهرى، فيتو

علاء فاروق وزير الزراعة: مصر بها كل المقومات التى تجعلها من أقوى الاقتصادات بالشرق الأوسط والوطن العربى

قال علاء فاروق وزير الزراعة إن توفير الغذاء للشعب المصرى أمر غاية فى الأهمية، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم حاليا تجعلنا نعمل على الاكتفاء الذاتى وتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة التصدير وتوفير العمله الصعبة واستخدامها لبناء المصانع ومستلزمات الإنتاج.

وأشار فاروق إلى أن مصر بها كل المقومات الطبيعية التى تجعلنا من أقوى الاقتصادات بالشرق الأوسط والوطن العربى.

علاء فاروق، فيتو

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: زيادة الاستثمار بشكل كبير جزء من أولويات الحكومة الجديدة

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إنه فى ضوء المتغيرات المحلية والدولية فإن زيادة الاستثمار بشكل كبير جزء من أولويات الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن البيئة الاستثمارية فى مصر بها منافسة كبيرة والهدف جذب الاستثمار العالمي الى مصر كما أننا سنعمل على زيادة القاعدة التصديرية.

وأضاف الخطيب: سنعمل على وجود بيئة تراعى التنافسية، مشيرا إلى أن التصدير أرقامه فى الفترة الماضية متدنية، ومن المهم أن نضاعف تلك الأرقام، مشيرا إلى أننا سنعمل على خلق بيئة حسنه للمستثمر هلال الفترة المقبلة.

حسن الخطيب، فيتو

وزير الموارد المائية والري: نمتلك أهدافا وملفات محددة سنستكملها خلال الفترة المقبلة

قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إننا نمتلك أهدافا وملفات محددة سنستكملها خلال الفترة المقبلة حيث إن منظومه الرى بها عدة أبعاد ومن أهمها البعد الأفريقي الذى يضم 54 دولة والتى تترأسها مصر.

وأضاف سويلم أن هناك العديد من التعاون المشترك مع وزارات عديدة مثل وزارة الزراعة ووزارة الإسكان كما أن هناك تنسيقا يوميا مع تلك الوزارات، بالإضافة إلى وزارات أخرى مثل وزارة قطاع الأعمال والكهرباء.

هاني سويلم ، فيتو

وزير السياحة والآثار شريف فتحى: من ضمن الأولويات خلال الفترة المقبلة هو جذب السائحين إلى مصر وزيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى: التحديات الموجودة واضحة للجميع، مشيرا إلى طموحات الدول كبيرة جدا وسنعمل على الزيادة الفندقية وزيادة السائحين وزيادة الإنفاق السياحى، كما أنه من ضمن الأولويات خلال الفترة المقبلة هو جذب السائحين إلى مصر وزيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فتحى أننا نحتاج إلى زيادة التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الفترة المقبلة.

شريف فتحى، فيتو

عمرو طلعت وزير الاتصالات: ضاعفت مصر سرعة الإنترنت حوالي 13 مرة ومستمرون فى تطوير ودعم وتوسيع إطار شبكة المحمول فى القرى

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إن الاستراتيجية فى المرحلة القادمة هو الاستمرار فى السياسات التى رسمت من قبل مثل جذب شركات فى مجال التعهيد، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للعديد من الشباب، لتوسيع قاعدة المهارات بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير الاتصالات أن استثمار حوالى 2.5 مليار دولار، حيث ضاعفت مصر سرعة الإنترنت حوالي 13 مرة ومستمرون فى تطوير ودعم وتوسيع إطار شبكة المحمول فى القرى.

عمرو طلعت، فيتو

منال عوض وزيرة التنمية المحلية: أبرز الملفات المهمة التى سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة هو ملف التصالح

قالت منال عوض وزيرة التنمية المحلية إن من أبرز الملفات المهمة التى سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة هو ملف التصالح ومن اهم الاليات التى سنعمل عليها هى غرف السيطرة والتى تربط ما بين المحليات والوزارة ورئاسة الوزراء والرئاسة لحل أي أزمة واتخاذ القرار سريعا وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات.

منال عوض ، فيتو

المستشار عدنان فنجري وزير العدل: أهم الأولويات لوزارة العدل خلال الفترة المقبلة هو إسعاد المواطن وإعادة الطمأنينة له

قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل إن من أهم الأولويات لوزارة العدل خلال الفترة المقبلة هو إسعاد المواطن وإعاده الطمأنينة له بعد قضاء مصالحه وإنهائها بيسر وسهولة.

عدنان فنجري، فيتو

تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة

جدير بالذكر كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

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