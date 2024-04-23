تنشيط السياحة تنظم ندوة عن الوعي السياحي بحضور 400 من طلاب مدارس المنتزة ثان

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الإسكندرية برئاسة اللواء هشام لطفي - مدير عام الهيئة، ندوة عن الوعي السياحي بإدارة المنتزة ثان التعليمية، وذلك بمدرسة ثانوية الكويت بحضور ما يزيد على ٤٠٠ طالب وطالبة من الأوائل الحاصلين على المراكز الأولى وأساتذة ومديرين المدارس للمرحلة الابتدائية من مختلف مدارس إدارة المنتزة ثان التعليمية.

وذلك تحت رعاية الدكتور عربى أبو زيد -وكيل وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع عبد الحميد المصري - مدير عام العلاقات العامة بالمديرية وشريف فتحي -مدير عام.

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وقدمت هبة مصطفى-مسؤول العلاقات العامة بالهيئة محاضرة للطلاب عن أخلاقيات السياحة وكيفية التعامل مع السائح وواجبنا نحو المعالم الأثرية وطريقة الحفاظ عليها،كما عرض أنطوان عادل - رئيس تكنولوچيا المعلومات فيديو سياحي من تنفيذ الهيئة الذي يضم جميع المعالم السياحية والاثرية بالإسكندرية والذى نال اعجاب جميع الحضور.

واستعرضت نيرة أشرف تسنيم احمد-كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية شرح عن تاريخ نشأة الإسكندرية وأهم المعالم السياحية والأثرية بعروس البحر المتوسط، وخلال الندوة قام بسيوني محمد-وكيل الإدارة بتقديم شهادات تقدير لممثلي الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

وأعلن محمد مبارك-مدير التعليم الإبتدائي عن مسابقة سياحية بأسم "اعرف مدينتك" للطلبة بمدارس إدارة المنتزة ثان التعليمية بتقديم بحث علمي عن ما تم عرضه خلال الندوة من معلومات سياحية وسوف يحصل الفائز على كأس الإدارة.

وأعلن اللواء هشام لطفي مدير عام الهيئة بحصول أول ٣ فائزين على شهادات تقدير من الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وفى نهاية الندوة السياحية تم تقديم للطلاب البورشورات السياحية من الهيئة تكريما لهم.

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