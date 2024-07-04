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اقتصاد

سعر اليورو بالبنك المركزي بداية تعاملات اليوم الخميس

سعر اليورو صباح اليوم،
سعر اليورو صباح اليوم، فيتو

شهد سعر اليورو ثباتا أمام الجنيه بـ البنك المركزي المصري، ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-7-2024، وثبت سعر اليورو اليوم عند 51.73 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم

سعر العملات اليوم، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.08 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.06 جنيه للشراء، و61.27 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.23 جنيه للشراء، و53.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.09 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 29.69 جنيه للشراء، و29.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 32.07 جنيه للشراء، و32.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 127.55 جنيه للشراء، و127.93 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 124.90 جنيه للشراء، و125.58 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.18 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

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الحكومة الجديدة، كامل الوزير نائب لشؤون الصناعة وخالد عبدالغفار للتنمية البشرية

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خبير اقتصادي يضع روشتة إنقاذ أمام الحكومة الجديدة لتلبية مطالب الشعب

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.73 جنيه للشراء، و68.11 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.61 جنيه للشراء، و6.63 جنيه للبيع.

 

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