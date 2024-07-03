أسباب استمرار ياسمين فؤاد في منصب وزيرة البيئة بالتشكيل الحكومي الجديد

في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في كفاءتها وإنجازاتها، قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الإبقاء على الدكتورة ياسمين فؤاد في منصبها كوزيرة للبيئة ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء هذا القرار بعد النجاحات البارزة التي حققتها فؤاد في تطوير القطاع البيئي وتحضيرها لمؤتمر المناخ COP27، إضافة إلى إطلاقها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تحضير متميز لمؤتمر المناخ COP27

لعبت الدكتورة ياسمين فؤاد دورًا محوريًا في التحضير لمؤتمر المناخ COP27، حيث كثفت الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ وعززت التعاون مع الوزارات المختلفة لضمان نجاح المؤتمر، وتحت قيادتها، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تعد خطوة هامة نحو مستقبل مستدام لمصر.

قيادة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14

تميزت الدكتورة ياسمين فؤاد أيضًا برئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، حيث ساهمت بشكل كبير في النهوض بجدول أعمال التنوع البيولوجي وإعداد الإطار العالمي لما بعد عام 2020، كما أطلقت المبادرة المصرية لضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، وضمنت توفير الموارد المالية الكافية لمواجهة تحديات التنوع البيولوجي.

خبرة واسعة وإنجازات متعددة

تمتلك الدكتورة ياسمين فؤاد أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجالات البيئة والتعاون الدولي، وقد شغلت مناصب عديدة في الحكومة المصرية، ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والجامعات، ونجحت في تغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة القطاع ليشمل صون الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام، مع التركيز على مشكلات التلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وبفضل إسهاماتها الملموسة في معالجة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة، تُعد الدكتورة ياسمين فؤاد شخصية بارزة في مجال البيئة على المستوى الوطني والدولي، مما جعلها تستحق الاستمرار في منصبها كوزيرة للبيئة في حكومة مدبولي الجديدة.