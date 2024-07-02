الحكومة الجديدة 2024، مصادر تكشف مستقبل ياسمين فؤاد في وزارة البيئة

لا تزال المعلومات حول مستقبل الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في التشكيل الحكومي الجديد غامضة، وذلك مع اقتراب موعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية غدًا الأربعاء.

وأكد مصدر رسمي في وزارة البيئة أن الوزيرة حضرت فعالية رسمية اليوم، لكنها لم تعلق على استمرارها في منصبها من عدمه.

فيما رجح مصدر آخر في الوزارة رحيل الدكتورة ياسمين فؤاد، مشيرًا إلى أنها جمعت بعض متعلقاتها من المكتب منذ أيام، ومع ذلك، لم تصدر أي معلومات رسمية حول مستقبل وزيرة البيئة حتى الآن.

الحكومة الجديدة

ومن المقرر أن تشهد الحكومة الجديدة، التي تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها، تغييرات واسعة تشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية.

وتستهدف الحكومة الجديدة، وفقًا لبرنامجها، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل.

وتشمل تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي أيضًا الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وتبقى التساؤلات حول مستقبل وزيرة البيئة ياسمين فؤاد معلقة حتى صدور إعلان رسمي من قبل الجهات المعنية.

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