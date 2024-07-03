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أخبار مصر

أيمن بهاء الدين، من رئيس جامعة إلى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني

أيمن بهاء الدين نائب
أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، فيتو
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التشكيل الوزاري الجديد، أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

التشكيل الوزاري الجديد 

وفي السطور التالية نوضح السيرة الذاتية للدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني:

نائب وزير التربية والتعليم 

- شغل الدكتور أيمن بهاء الدين عدة مناصب إدارية في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة كالآتي:

- شغل منصب رئيس جامعة السويدي للتكنولوجيا. 

- شغل منصب أستاذ شبكات الحاسب بجامعة عين شمس.

- شغل عدة مناصب قيادية، والانضمام إلى SUT - البوليتكنيك في مصر.

- شغل منصب عميد كلية علوم الحاسوب ورئيس مجلس شؤون الطلاب في جامعة مصر الدولية.

- شغل عام ٢٠٠٤ عمل كأستاذ متفرغ في في كل من الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

- المدير العام لشبكة الجامعات المصرية (EUN) من مايو ٢٠١٠ - حتى أبريل ٢٠١٤.

- شغل منصب المدير العام لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار عام ٢٠١٥.

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التشكيل الوزاري الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة عين شمس نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني نائب وزير التربية والتعليم

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