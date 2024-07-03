تعرف على السيرة الذاتية لمحافظ قنا الجديد

حركة المحافظين 2024 ، ترددت أنباء عن تولي الدكتور خالد محمود عبدالحليم عبدالعال أحد قيادات التنمية المحلية محافظا لقنا خلفا للواء طيار أشرف الداودي.

قيادات وزارة التنمية المحلية

والدكتور خالد عبد الحليم يعد من أهم كوادر وقيادات وزارة التنمية المحلية والذي شغل العديد من المواقع القيادية المختلفة، والتي كان من أبرزها نائب مدير برنامج التنمية المحلية لتنمية الصعيد وعمل بعدها في منصب مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

إشراك المواطنين عبر جلسات التشاور

وكان من أه‍م أهداف البرنامج أنه كان يستهدف عمل التنمية المحلية مثل إشراك المواطنين عبر جلسات التشاور للحصول على آرائهم في الخطة السنوية، وكان يتم الاستماع لكل مطالب المواطنين ويتم دراستها لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.

محافظ قنا

واللواء طيار أشرف الداودي، محافظ قنا تولى في ٢٠١٩ مقاليد الأمور بالمحافظة بعد مسيرة حافلة للواء عبدالحميد الهجان بالإنجازات، تم خلالها الكثير من المشروعات القومية والخدمية، ليتولى الداودي خلفا له بعد ذلك ويأتى ولاء كورونا لتتوقف الحياة على مدار عامين، وفي خلال فترة توليه كانت ملفات كثيرة تحتاج إلى إعادة تشغيل منها ملف الصحة وملف السلاح في قرى الدم والنار وملف الخصومات الثأرية.