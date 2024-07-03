عقوبة إفلاس التاجر بالتقصير في القانون

نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس، على ضوابط معنى الإفلاس بالتقصير، وهو تعريف لكل تاجر أدى إلى خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره.

حالات الإفلاس بالتقصير في القانون

1- إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.

2- إذا حصل علي الصلح بطريق التدليس.

3- إذا استهلك مبالغ كبيرة فى القمار أو أعمال اليانصيب المحض أو فى أى أعمال وهمية.

4- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه، أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقًا مالية أو استعمل طرقًا أخرى مما يؤدى لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه

5 ـ عدم تحريره الدفاتر الملزم قانونًا بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يُعرف منها مركزه المالى.

عقوبة إخفاء التاجر الميزانية وتقديم بيانات غير صحيحة

6 ـ عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد أو عدم تقديمه الميزانية أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون.

7 ـ عدم توجهه بشخصه إلى قاضى التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها القاضى المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.

8 ـ تأديته عمدًا بعد توقفه عن الدفع مديونية أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقى الدائنين أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.

9 ـ إذا حُكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.