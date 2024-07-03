أبرزهم رفعت والطبلاوي وشعيشع، خريطة تلاوات إذاعة القرآن المجود اليوم الأربعاء

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء الموافق 27 ذو الحجة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.



وننشر الخريطة الكاملة للتلاوات المرتلة المقرر إذاعتها الأربعاء ومواعيد بثها:

وتستهل خريطة التلاوات تلاوات القرآن المجود فى تمام الساعة الـ40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الأعراف 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى يوسف الرعد 30 ق.



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالعزيز حربى وما تيسر من سورة مريم 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة آل عمران 15 ق.



54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد البربري وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق.



19: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الملك 23ق.



04: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الحميد الباسوسي وما تيسر من سورة الفرقان 30ق.



19: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبد الله عزب وما تيسر من سورة آل عمران 30ق.



59: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدي الزامل وما تيسر من سورة يس 15ق.



53: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة المائدة 15ق.



11: 16 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة التوبة 15ق.



18:38 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعى وما تيسر من سورة الإسراء 30ق.



19:13 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الروم 30 ق.



20:05( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ عبد العزيز عكاشة وما تيسر من سورتى آل عمران / النساء 30ق.



21:38( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة غافر 5 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 42 ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي وما تيسر من سور الأنفال/ النازعات / العلق 45 ق.



01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الشافي النادي وماتيسر من سورة الإسراء 15 ق.



02:55(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة الحج 30 ق.