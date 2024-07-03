رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرى أسيوط

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري التابع لمحافظة أسيوط حملة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرى المركز لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بكافة الطرق الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين وتطوير الخدمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ولرؤية مصر 2030.

رفع نواتج تطهير الترع بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري

وأوضح اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط إنه تم تنفيذ حملة لفرع نواتج تطهير الترع بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري خلال حملة برئاسة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي النظافة والبيئة أسفرت عن إزالة 80 طن مخلفات ناتجة من أعمال التطهير للترع والمصارف باستخدام معدات الحملات الميكانيكية (لوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية) والتي تم إجرائها حفاظًا على نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض.

لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة

وتم رفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية التي تهدف لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة وضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.

وأشار سكرتير عام محافظة أسيوط إلى ضرورة الاستمرار في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية على أن يتم استكمال اعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة.