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محافظات

رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرى أسيوط

رفع نواتج تطهير الترع
رفع نواتج تطهير الترع بأسيوط، فيتو
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري التابع لمحافظة أسيوط حملة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بقرى المركز لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على المياه (الترع والمصارف والنيل) بكافة الطرق الممكنة وفقًا للإمكانات المتاحة وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين وتطوير الخدمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ولرؤية مصر 2030.

رفع نواتج تطهير الترع بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري

وأوضح اللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة أسيوط إنه تم تنفيذ حملة لفرع نواتج تطهير الترع بقرية العقال البحري التابعة لمركز البداري خلال حملة برئاسة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة نواب رئيس المركز ومسئولي النظافة والبيئة أسفرت عن إزالة 80 طن مخلفات ناتجة من أعمال التطهير للترع والمصارف باستخدام معدات الحملات الميكانيكية (لوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية) والتي تم إجرائها حفاظًا على نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض. 

لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة

وتم رفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية التي تهدف لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة وضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية. 

رفع 700 طن مخلفات خلال حملة نظافة وتأهيل طرق بقرى أسيوط

رفع 126 طن مخلفات ناتج عن تطهير الترع بقرية هو في قنا

وأشار سكرتير عام محافظة أسيوط إلى ضرورة الاستمرار في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية على أن يتم استكمال اعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف بمركز البداري بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة.

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