تطبيق ذكي للكشف عن الأمراض الجلدية والسرطانات، مشروع تخرج بذكاء اصطناعي كفر الشيخ

قام طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ بعمل مشروع تخرج بتصميم تطبيق لتسهيل الكشف المبكر علي الأمراض الجلدية المختلفة والحروق وسرطانات الجلد، هو تطبيق شامل للهاتف المحمول ومن خلال الاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يهدف التطبيق إلى توفير معلومات طبية دقيقة ويمكن الوصول إليها لدعم كل من المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى.





تفاصيل التطبيق

يتناول التطبيق العديد من المجالات الجلدية الرئيسية مثل الأمراض الجلدية والذي يتضمن وحدات خاصة بالأمراض الجلدية الشائعة مثل حب الشباب، والأكزيما، والطفح الدوائي، والجرب، والالتهابات الفطرية، والتهاب الأوعية الدموية، يتم تزويد المستخدمين بمعلومات مفصلة عن الأعراض وطرق التشخيص وخيارات العلاج.





كما يستخدم التطبيق في تقييم الحروق ويتميز التطبيق بأدوات لتقييم شدة الحروق، مصنفة إلى حروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، ويقدم إرشادات حول استراتيجيات الإسعافات الأولية والإدارة الفورية وكذلك الكشف عن السرطان، يركز SkinScanTech على تحديد عدة أنواع من سرطان الجلد والآفات ذات الصلة، بما في ذلك الشامات الميلانينية والورم الميلانيني والآفات الحميدة الشبيهة بالتقرن والورم الليفي الجلدي وسرطان الخلايا القاعدية والتقرن السفعي والآفات الوعائية وتساعد نماذج التشخيص المتقدمة في الكشف المبكر، وهو أمر بالغ الأهمية للعلاج الفعال.

ويتضمن العمود الفقري التكنولوجي لـ SkinScanTech الشبكات العصبية التلافيفية (CNNs)، ونقل التعلم، وطرق التجميع لضمان الدقة العالية في تحديد حالات الجلد ويتضمن جمع البيانات ومعالجتها المسبقة مجموعات بيانات واسعة النطاق وزيادة البيانات وتقنيات التطبيع لتحسين أداء النموذج وتؤكد إجراءات التدريب الصارمة ومقاييس التقييم فعالية النماذج.

تتمثل الأهداف الأساسية لـ SkinScanTech في زيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية الجلدية، وزيادة الوعي والتعليم حول صحة الجلد، ودعم الكشف المبكر والعلاج من خلال منصة سهلة الاستخدام. ويهدف التطبيق إلى تقليل الاعتماد على الاستشارات المتخصصة، وتقديم المساعدة الفورية عبر برنامج الدردشة الآلي، وتحسين النتائج الصحية للأفراد الذين يعانون من الأمراض الجلدية والحروق والسرطان.