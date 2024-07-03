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بعد الهجوم عليهم في تركيا، خليجيون: لو خيرونا بين جنة الله بالأرض سنختار مصر

دعوة أهل الخليج للسياحة
دعوة أهل الخليج للسياحة في مصر، فيتو

الترويج للسياحة في مصر، أطلق العديد من أهل الخليج، وخاصة الكويتيين والسعوديين، حملة ترويج للسياحة في مصر، وطالبوا أهل الخليج بالتوجه إلى أم الدنيا، التي وصفوها بأنها "العشق" و"المضاد الحيوي للكآبة"

كويتيون يروجون للسياحة في مصر

جاءت حملة الترويج للسياحة في مصر بعد الهجوم الواسع الذي يتعرض له أهل الخليج في تركيا، حيث أكد العديد من المشاهير والنشطاء الكويتيين والسعوديين أن مصر هي الأمن والأمان، ووصفوا المصريين بأنهم "شعب طيب ومحترم"، قائلين: "يكفي أنك تدخل مصر ونفسيتك تتغير 240 درجة".

قال حمود جلوي، رئيس تحرير مجلة قطوف الكويتية، عن زيارة مصر: "مالنا إلا مصر بلد الأمن والأمن والناس الطيبين تحيا مصر.. مصر مضاد حيوي ضد الكآبة".

مصر غير ومافي أحلى من شعبها

أما البلوجر الكويتي محمد الظفيري فقال: "تلف العالم كله وترد تقول مصر غير ومافي أحلى من شعبها ولا احترامهم وضحكتهم وترحيبهم بالسياح، وحاطينلك شرطة سياحة لأي موقف".
وتابع محمد الظفيري "انها مصر. الأمن والأمان. ماشي أصور براحتي وانتقل من مكان لمكان. مصر مكان تغادره وتصنع فيه ذكريات وترجعله مرة ثانية، أنها ام الدنيا".

ودعا المحامي الكويتي سعود الشحومي، أهل الخليج لقضاء إجازاتهم في مصر، فقال: "عندما أقول لا تسافر تركيا حتى تقوم الدولة التركية بضبط العملية الأمنية هناك؟ وتغيير نظرة الشارع للمواطن الخليجي كذلك الأمر مجرد ملاحظة الوضع متفاقم تجاه الخليجيون تحديدا الكويتي والسعودي! هذا رأيي كذلك الأمر والله يا حلو  مصر وشعب مصر السياحة في مصر عالم ومكان آخر؟".

وتابع الشحومي في مقطع فيديو بثه، عبر حسابه بمنصة "أكس"، "مصر شعبها طيب ومحترم يضعك فوق رأس، إذن لماذا أذهب بعيد، سأذهب إلى مصر، فهناك الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي، والمدن الجديدة، وهناك تطور وتقدم كبير في مصر، يكفي أنك تدخل مصر ونفسيتك تتغير 240 درجة، ولذلك ما أحلي مصر وشعب مصر وهواء مصر ونيل مصر".

سعودي لو خيروني بين جنة الله في الأرض سأختار مصر

وعبر البلوجر السعودي ابن رسلان عن عشقه لمصر، فقال: "قسم بالله لو خيروني بين جنة الله في أرضه والطبيعة.. اقول مصر ام الدنيا دوله مهما عشت فيها ماتمل منها كأنك في بيتك هل هو سحر أو غيره مدري سبحان من زرع حبها بقلبي".

أما الناشط السعودي أبو نايف المستقل فعلق قائلًا: "بعض الناس يزعل ان مدحت مصر ياعزيزي في مصر لو طحت بتلقى اللي يمسك يدك ويوقفك في اوروبا وامريكا وتركيا يسرقونك وممكن يعتدون عليك في مصر اجلس في اي كوفي وامزح  و(هزر) مع أي أحد بالمقهى تلقاه يبادلك المزح والكلام وكأنه يعرفك من سنين في اوروبا وامريكا وتركيا يكشر فيك ويشوفك تستهبل وممكن يطردك من المكان بحجة الاستهزاء مصر العشق الأبدي"

وعلق الناشط السعودي أبو محمد الرديهي قائلًا: "فعلا والله اشوف اخبار في التواصل الاجتماعي انا شخصيا كنت في مصر قبل عيد الأضحى ومعي أهلي اقسم بالله العظيم كأنني في السعوديه أفضل معامله وكل مصري واضح سواء كان طيب او بطال من طيبهم واضحين تعرف الإنسان الطيب من الخبيث ماهو مثل الذي يضحك لك ويدس لك السم بالعسل والطيبين في مصر كثير".

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