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محافظات

تعرف على السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الجديد

الفريق أحمد خالد،
الفريق أحمد خالد، فيتو
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جاء الفريق أحمد خالد حسن سعيد أحمد سعيد، محافظ الإسكندرية الجديد، خلفا للواء محمد الشريف الذي خرج في حركة المحافظين الجديدة اليوم.

الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية 

والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية من مواليد 1 يناير 1958، وشغل منصب قائد مركز قيادة الدولة الاستراتيجي والمشرف على التصنيع العسكري، وشغل سابقا منصب قائد القوات البحرية المصرية .

ومحافظ الإسكندرية الجديد يحمل مؤهل بكالوريوس الدراسات البحرية في 16 يونيو 1978، وحاصل علي  الفرقة الراقية تنفيذيين، والماجستير في العلوم العسكرية (كلية القادة والأركان)، وزمالة كلية الحرب العليا (أكاديمية ناصر العسكرية العليا).

حياته المهنية 

كما تولى قائد قاعدة مطروح البحرية، وقائد قاعدة البحر الأحمر البحرية، وقائد قاعدة إسكندرية البحرية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات البحرية المصرية في 11 أبريل 2015.

كما عين قائد القوات البحرية المصرية في 17 ديسمبر 2016 برتبة لواء أركان حرب.

وفي 27 أبريل 2017 رقي إلى رتبة فريق خلال انعقاد فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، وتولى قائد مركز قيادة الدولة الاستراتيجي في 14 ديسمبر 2021.

الأوسمة والأنواط والميداليات

حصل الفريق أحمد خالد على نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية الخدمة الممتازة وميدالية 25 يناير 2011، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية 30 يونيو.

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