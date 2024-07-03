الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

خريج تربية، السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم الجديد

الدكتور محمد عبداللطيف
الدكتور محمد عبداللطيف

الحكومة الجديدة في مصر، تؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية.

التشكيل الوزاري الجديد

وتم تعيين الدكتور محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

وزير التربية والتعليم الجديد

وفي السطور التالية ننشر السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم. 

من هو الدكتور محمد عبد اللطيف المرشح لوزارة التربية والتعليم؟

الدكتور محمد عبد اللطيف حاصل على درجة الدكتوراة في مجال تكنولوجيا التعليم،وهو المدير التنفيذي لمدارس الدكتورة نرمين إسماعيل، والدته، وهي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أدفنست إديوكيشين مالكة مجموعة مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل NIS.

وحاصل على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة عين شمس، وحاصل على درجة الماجستير في الإدارة التربوية من جامعة عين شمس، وحاصل على درجة البكالوريوس في التربية من جامعة عين شمس.

كما ساهم في تطوير المناهج الدراسية وجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، عمل على تحسين جودة التعليم في المدارس التي عمل بها، وساهم في إعداد العديد من البرامج التدريبية للمعلمين، ونشر العديد من الأبحاث والمقالات في مجال التربية.

وأسس الدكتور محمد عبداللطيف إحدى الجهات المانحة للدبلومة الأمريكية وهي جهة advanced. كذلك له مشروع رائد في مجال تكنولوجيا التعليم من خلال منصة مجانية لطلاب المدارس تقدم شروحا ومراجعات للمناهج الدراسية

وفي تصريحات له قال عبد اللطيف، في لقاء تلفزيوني، إنه بدأ العمل وهو في سن الـ13 عامًا، قائلا: "اشتغلت أول حاجة في حياتي بياع جرايد، وبعدها ويتر في مطعم، وفخور إني اشتغلت واتعلمت واتحملت المسؤولية بدري، ومن وأنا صغير بصرف على نفسي".

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