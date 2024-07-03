الأربعاء 03 يوليو 2024
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اقتصاد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

سعر القصدير
سعر القصدير

سعر القصدير، سجل سعر القصدير حوالي 25 ألفًا و806 دولارات للطن، اليوم الأربعاء، في البورصات العالمية. 

 

أسعار القصدير اليوم الاربعاء 

 

القصدير يعد عنصرًا نادرًا نسبيًّا، إذ يمثل فقط جزأين في المليون من القشرة الأرضية، وذلك وفقًا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي ويستخرج القصدير من خامات مختلفة، بشكل أساسي من حجر القصدير (SnO2)، الذي ينتج من اختزال الخام المؤكسد عن طريق تسخينه بالفحم في الفرن.

القصدير، فيتو 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

 

زيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية لزيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية من خلال تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلًا عن التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص. 

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