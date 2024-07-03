بعد منع حفلاته فى مصر، القبض على مطرب مشروع ليلي لهذا السبب | صور

عاد حامد سنو، مؤسس فريق “مشروع ليلي”، لتصدر التريند من جديد، ولكن هذه المرة ليست بسبب حفلاته المثيرة للجدل.

وألقت الشرطة القبض عليه بعد أن شارك في مظاهرات تضامنية في نيو يورك داعمة للقضية الفلسطينية.

وكانت المظاهرات تهدف إلى إيقاف موكب للمثليين وإسقاط الضوء على فلسطين، ولذلك ارتدى حامد سنو وشركائه ملابس تحمل عبارة "كوير (مثلي) كما في الحرية لفلسطين". باللغتين الإنجليزية والعربية.

وبعد دقائق من التظاهرات شوهد 10 متظاهرين يتم تقييد أيديهم من قبل الشرطة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن حامد سنو قد أعلن منذ عامين انتهاء مسيرة فريقه "مشروع ليلى" أوضح أنه قرر الانتقال للإقامة في أمريكا بعد منع الفريق في الأردن عامي 2016 و2017، ثم في مصر سنة 2017، وفي لبنان سنة 2019، خاصة وأن المنع أصبح بسبب رفض المثلية بشكل صريح، مشيرا إلى أن بلدانا أخرى منعت حفلاتهم لكن لم يتم تناول الموضوع إعلاميا، وهو ما اضطر الفرقة إلى التفكير في الانتقال لأماكن أخرى إذا كانت ترغب في الاستمرار.