الأربعاء 03 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل أولى حفلات محمد فؤاد في الساحل الشمالي

محمد فؤاد, فيتو
محمد فؤاد, فيتو

يستعد الفنان محمد فؤاد، لإحياء أولى حفلات الصيف بالساحل الشمالي، والذى من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل، ويقدم خلالها باقة من ألمع أغانيه ومن أبرزها :أنا لو حبيبك، وطمني عليك، وعدد آخر من أشهر أغانيه.

وفي هذا السياق، نشر محمد فؤاد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق قائلًا: هنكون معاكم يوم الجمعة 5 يوليو في حفلة الساحل الشمالي وهنولعها ونرقص ونغني لـ الصبح.

وعلى الجانب الأخر، يستعد المطرب محمد فؤاد لإحياء حفل غنائي ضخم، من المقرر إقامته في لبنان يوم 25 يوليو المقبل، ويأتي الحفل تحت عنوان ديسكو 90.

 

حفل محمد فؤاد في لبنان 

ويشارك في الحفل كل من النجوم: هشام عباس، حميد الشاعري، وإيهاب توفيق وحسام حسني.

 

ومن المقرر أن يقدم محمد فؤاد مجموعة مميزة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "حبيبي يا، طمني عليك، فاكرك يا ناسيني، معاك، الحب الحقيقي، خسارة فيك قلبي".

 

آخر أعمال محمد فؤاد

ومن ناحية أخرى، طرح محمد فؤاد مؤخرا كليب يحمل اسم "سلام" والذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 

كليب "سلام" من كلمات أمير طعيمة، وإخراج كريم مسلم، وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وضم الكليب مشاهد عديدة من حفلات محمد فؤاد والتي قدمها مؤخرا. 

 

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الجمعة المقبل الحب الحقيقي الساحل الشمالى المطرب محمد فؤاد هشام عباس إيهاب توفيق

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