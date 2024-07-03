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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 24 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو
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اعترف  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، بإصابة 24 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينهم 23 في معارك بقطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط بوحدة المستعربين بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس بطولكرم.

ومن جانبها ذكرت  هيئة البث الإسرائيلية، أنه  خلال 5 أيام قتل قائد فرقة قناصة وجندي وأصيب 17 بانفجار عبوات ناسفة في طولكرم وجنين بالضفة الغربية.

إصابة 24 جنديا في معارك غزة

وفي السياق ذاته  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، عن إصابة 24 جنديا بينهم 13 في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

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جيش الاحتلال غزة معارك غزة الضفة الغربية طولكرم

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