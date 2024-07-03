أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

التشكيل الوزاري الجديد 2024، بالرغم من أنه لم يمكث فى الوزارة أكثر من عامين، إلا أنه كان من ضمن الراحلين عن التشكيل الوزاري الجديد 2024، إنه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السابق.

فبالرغم من الإنجازات التى قدمها آمنه أثناء توليه حقيبة التنمية المحلية، إلا أن هذا لم يشفع له لتجديد الثقة به، فغضب نواب البرلمان من أدائه كان سببا رئيسيا فى رحيله وظهر ذلك الغضب عندما تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث كان المقرر لها الخروج إلى النور فى فبراير الماضى، إلا أنه على أرض الواقع تم إصدار اللائحة التنفيذية مايو الماضى علما بأن القانون تم صدوره فى ديسمبر الماضى.

التشكيل الوزارى الجديد

مصدر حكومى مسئول، أكد لفيتو، أن القيادة السياسية اعتمدت على ضخ دماء جديدة فى التشكيل الجديد، لذلك تم اختيار الكفاءات التي تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 من أجل دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.



يذكر أن آخر قرار اتخذه هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية هو المواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات وذلك باعتباره رئيسا للجنة العليا لتراخيص المحلات العامة.

وتأتى هذه المواعيد في إطار تنفيذًا توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.