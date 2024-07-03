الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية السابق، فيتو

التشكيل الوزاري الجديد 2024،  بالرغم من أنه لم يمكث فى الوزارة أكثر من عامين، إلا أنه كان من ضمن الراحلين عن التشكيل الوزاري الجديد  2024، إنه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية السابق. 

ضياء رشوان: تغيير 65% من الحكومة السابقة وانخفاض متوسط سن وزراء التشكيل الجديد

التشكيل الوزاري المحتمل في الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

فبالرغم من الإنجازات التى قدمها آمنه أثناء توليه حقيبة التنمية المحلية، إلا أن هذا لم يشفع له لتجديد الثقة به، فغضب نواب البرلمان من أدائه كان سببا رئيسيا فى رحيله وظهر ذلك الغضب عندما  تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حيث كان المقرر لها الخروج إلى النور فى فبراير الماضى، إلا أنه على أرض الواقع  تم إصدار اللائحة التنفيذية مايو الماضى علما بأن القانون تم صدوره فى ديسمبر الماضى.


مصدر حكومى مسئول، أكد لفيتو، أن القيادة السياسية اعتمدت على ضخ دماء جديدة  فى التشكيل الجديد، لذلك تم اختيار الكفاءات التي تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 من أجل دفع عجلة التنمية ورفع  مستوى الحياة المعيشية للمواطنين. 

التشكيل الوزارى الجديد


يذكر أن  آخر قرار اتخذه هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية هو  المواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات وذلك باعتباره رئيسا للجنة العليا لتراخيص المحلات العامة. 

وتأتى هذه المواعيد في إطار تنفيذًا توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.


 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التشكيل الوزاري الجديد 2024 التشكيل الوزاري الجديد الحكومة الجديدة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

ارتفاع ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 03-7-2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 - 7 - 2024

درجات الحرارة غدا الأربعاء 03-7-2024 فى مصر

تعرف على اللواء عبد المجيد صقر وزير التنمية المحلية في الحكومة الجديدة

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

الرئيس السيسي يرقي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول

الأهلي يقترب من ضم بديل أليو ديانج

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

من هو محافظ الجيزة الجديد المهندس عادل سعيد النجار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية