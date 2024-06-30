الأحد 30 يونيو 2024
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خارج الحدود

قرار لصندوق النقد الدولي يثير الغضب في كييف

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو
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أعرب أليكسي كوش، وهو من الخبراء الاقتصاديين الأوكرانيين المعروفين في كييف، عن امتعاضه وغضبه إزاء رفض صندوق النقد الدولي شطب ديون أوكرانيا.

وفي وقت سابق، صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا جافين غراي لوكالة نوفوستي، بأن هذه المؤسسة لا تدرس سيناريو إعادة هيكلة محتملة لديون أوكرانيا أمام الصندوق.

وقال كوش: "أشعر بالغضب عندما لا تفهم هياكل مثل صندوق النقد الدولي الطبيعة غير العادية للوضع في أوكرانيا ولا توافق على شطب ديون بلادنا، وأعتقد أن هذا يثير غضب جزء كبير من المجتمع الأوكراني".

 ظروف جيوسياسية قاهرة 

ويرى الخبير الاقتصادي الأوكراني أن بلاده تتواجد في ظروف جيوسياسية قاهرة (Force Majeure)، ولذلك فهو يشعر بالامتعاض وعدم الرضا من إصرار بعض الأطراف على ضرورة وفاء كييف بكامل  التزاماتها دون أية تسهيلات، وذكر بأنه سيتم شطب 30٪ من ديون غانا هذا العام.

وأشار الخبير إلى أن وزارة المالية الأوكرانية "أضاعت الفرصة التاريخية" لشطب الديون في عام 2022، والآن يقولون لأوكرانيا: "إذا تلقيت حزم مساعدات غربية، فيجب التسديد لاحقا".

وأعرب عن استغرابه من هذه العلاقة تجاه بلاده التي، وكما يزعم "تدافع حقا عن الحضارة الغربية، كما يحب شركاؤنا أن يقولوا دائما".

  2.2 مليار دولار شريحة جديدة من المساعدة لنظام كييف 

يوم الجمعة الماضي، أكملت إدارة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدة المالية لأوكرانيا، ووافقت على تخصيص شريحة جديدة من المساعدة لنظام كييف بمبلغ 2.2 مليار دولار. ومع الأخذ بعين الاعتبار حزمة المساعدات الأخيرة المتفق عليها، فإن الحجم الإجمالي لأموال قروض صندوق النقد الدولي المخصصة لأوكرانيا سيصل إلى 7.6 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، يتعين على أوكرانيا أن تسدد 2.9 مليار دولار من الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي هذا العام، و11.5 مليار دولار أخرى في الأعوام السبعة المقبلة.

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