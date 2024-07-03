مسلسل لعبة حب، تعرف على خطة مالك الأسعد بعد ترك "إيليفا"

قرر دانيال في مسلسل لعبة حب الحلقة 56 أن يظل رامي في شركة إيليفا وأن يرحل مالك ليبدأ رحلة عمله من جديد، ولم يقم رامي بمنع رحيل مالك بل بدأ رحلة المنافسة معه فورا وذلك بتشجيع من مايا التي تحاول إقناع رامي بأنه أفضل بدون مالك، ولأن الأخير شخص عملي وضع خطة سريعة لتغيير الأوضاع.

خطة مالك الأسعد بعد الرحيل عن إيليفا في مسلسل لعبة حب

وبمجرد إنهاء إجراءات فض الشراكة بدأ مالك في التفكير بكيفية البدء من جديد وفكر في الاتفاق مع “ماركو” وهو عميل إيطالي قديم كان يتعامل معه أثناء تواجده بالشركة القديمة.

وفي الوقت ذاته يفكر رامي في الأمر ذاته ويسعى للاتفاق مع ماركو قبل مالك ليحتفظ بنجاح شركته التي أصبح يديرها بمفرده.

ويبدأ مالك في البحث عن معمل من أجل إعداد كل شيء حتى حينما يصل إلى اتفاق مع الإيطاليين يكون على أتم الاستعداد لبدء العمل.

سر اختيار دانيال لرامي بدلا من مالك الأسعد

تفاجأ متابعو مسلسل لعبة حب بوقوع اختيار دانيال على رامي ليظل هو بشركة إيليفا بدلا من مالك خلال أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 55، وهو القرار الذي قد يراه البعض غير متوقع.

ويرجع اختيار دانيال لرامي لعدة أسباب في مقدمتها أنه كان صديقه في الماضي وأن رامي كان سبب التحاق دانيال بالشركة والسبب أيضا وراء وضعه كشريك معه هو ومالك.

وإلى جانب ما سبق فإن دانيال حرص على اتخاذ نصيحة مايا في الأمر وهي تحب رامي لذا فإن حبها قد دفعها لتوجيه دانيال وقراره إلى ما تريد وهو مصلحة رامي.

مسلسل لعبة حب الحلقة 55

دارت أحداث مسلسل لعبة حب الحلقة 55 حول محاولة نينا المستمرة للتقرب من مالك رغبة منها في معرفة ما إذا كان "التاتو" الذي وضعاه سويًا لا يزال في مكانه أم لا لكي تتمكن من الفوز بالرهان أمام سما، بينما تسعى الأخيرة بكل قوتها لإفساد أي فرصة لتواجد مالك مع نينا بمفردهما.

وخلال مسلسل لعبة حب الحلقة 55 تنجح سما في أن تنظم اجتماع في منزل مالك لقطع الفرص أمام نينا، وتستقبل سما مكالمة من ريما تخبرها أن مالك وسما سيسافران سويًا إلى مرسيليا فتذهب سما مسرعة إلى منزل مالك وتخبره أنها لا تريده أن يسافر ويخبرها أنه رفض، ولم تتمكن من التواجد معه لكي تودع أسرتها الذين ذهبوا إلى “الضيعة” لطلب يد لين.

ويذهب دانيال إلى مايا لكي تعطيه رأيها في الاختيار بين مالك ورامي، ثم يتوجه دانيال إلى مالك ويخبره أنه اختار رامي، ويشعر مالك بالتعجب، ويقرر الذهاب إلى سما ليتحدث معها، ويتركها ليلًا، ثم يأتي في الصباح ليتناول معها الفطور، وبينما كانت تقوم بإعداده يتحدث مالك مع عمه وظنت سما أنه يتحدث عن المقارنة بينها وبين نينا فتتوتر وتخبر مالك أن يذهب إلى نينا في حزن وغضب وسط دهشة حبيبها.