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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة البرازيل وكولومبيا بكوبا أمريكا 2024

البرازيل وكولومبيا،
البرازيل وكولومبيا، فيتو

كوبا أمريكا 2024، يستضيف ملعب ليفاي بسنتا كلارا في كاليفورنيا فجر اليوم اللقاء المرتقب بين البرازيل وكولومبيا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024.

أعلن منتخب البرازيل تشكيلته الرسمية التي تواجه بها كولومبيا ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

تشكيلة كولومبيا

كما كشف منتخب كولومبيا عن تشكيلته الرسمية التي تواجه بها البرازيل ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

 

وحجز منتخب كولومبيا بطاقة التأهل ويلعب المباراة من أجل الصدارة والابتعاد عن مواجهة أوروجواي في ربع نهائي البطولة.

فيما يتنافس منتخب البرازيل مع كوستاريكا على حسم بطاقة التأهل الأخيرة، إذ يلتقي الأخير مع باراجواي في نفس التوقيت.

ويلتقي أول المجموعة الرابعة مع بنما، فيما يواجه الوصيف أوروجواي في مباراة ستكون قمة ربع نهائي البطولة.

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