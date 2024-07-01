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مصطفى فتحي يدخل حسابات المنتخب الأولمبي للمشاركة بأولمبياد باريس

مصطفى فتحي جناج نادي
مصطفى فتحي جناج نادي بيراميدز، فيتو
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المنتخب الأولمبي، دخل مصطفى فتحي الجناح الأيمن لفريق الكرة بنادي بيراميدز حسابات البرازيلي روجيرو ميكالي، للتواجد ضمن قائمة الفراعنة المشاركة في أولمبياد باريس 2024، التي تنطلق فعالياتها يوم 24 يوليو الجاري وتستمر حتى الحادي عشر من أغسطس المقبلين.

وعلمت فيتو أن اتحاد الكرة خاطب بيراميدز رسميا من أجل الحصول على موافقة النادي بضم اللاعب ضمن قائمة أولمبياد باريس، خاصة بعد تعثر مفاوضات الجبلاية مع النادي الأهلي للحصول على خدمات إمام عاشور ومحمد عبد المنعم 

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، فإن بيراميدز حتى الآن لم يرد على خطاب اتحاد الكرة بشأن اللاعب، خاصة أن مصطفى فتحى هو أحد الأوراق الرابحة في تشكيلة الفريق السماوي، وسيكون من الصعب التفريط فيه بسهولة في ظل المنافسة المحتدمة مع الأهلي علي بطولة الدوري الممتاز 

موعد إرسال القائمة النهائية لأولمبياد باريس

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية قد حددت يوم 3 يوليو المقبل، موعدا لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم بـأولمبياد باريس 2024.

وبحسب لائحة الأولمبياد فإن القائمة النهائية لكل فريق ستضم 18 لاعبا أساسيا، إلى جانب 4 لاعبين على سبيل الاحتياط تحسبا لإصابة أي لاعب بإصابة قوية أثناء البطولة.

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روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، فيتو

موعد انطلاق أولمبياد باريس

بدأ العد التنازلي لمشاركة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 25 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات اسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

جدول مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه أوزبكستان 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.

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