فودة يتابع بروفة تشغيل 5 حافلات كهربائية صديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ

تابع اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء أمس الثلاثاء، بروفة تشغيل أول 5 حافلات كهربائية بمدينة شرم الشيخ.

فودة يتابع بروفة تشغيل عدد (5) حافلات كهربائية صديقة للبيئة بمدينة شرم الشيخ كمرحلة أولى

بلغت عدد محطات الحافلة 24 محطة في الرحلة ذهابا وإيابا تبدأ من السوق القديم وتنتهي أمام محمية نبق بشرم الشيخ ثم خط العودة، والحافلة تتسع لعدد 49 راكب، ومزودة بكاميرا داخلية، و2 كاميرا خارجية للقيادة

و شاحن USB وجهاز باص اتسوتو ب خاص بلفت نظر السائق بأن أحد الركاب يريد النزول، إضافة إلى جهاز انذار حريق واطفاء ذاتي.

يشار الي ان هذه الحافلات صناعة مصرية، وتسير مسافة تتراوح بين 300 إلى 350 كيلو متر في الشحنة الواحدة، ويستغرق شحن الحافلة بالمحطة من 120 حتى 180 دقيقة ومحدد بسرعة لا تزيد عن 70 كيلو في الساعة لتتناسب مع السرعة المقررة التشغيل داخل المدن، وجاري تحديد موعد التشغيل وتعريفة الركوب بمعرفة المحافظة وسيتم الإعلان عنها قريبا.