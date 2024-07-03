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محافظات

قبل حركة التغيير، محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير السوق التجاري القديم ويشهد احتفالية فنية

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو
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قبل ساعات من التغيير الوزاري وحركة المحافظين، افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال التطوير الجارية بالسوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ، حيث شهد افتتاح شوارع جانبية تشمل عددًا من المحال مختلفة النشاط ومسرح كبير للترفيه عن الرواد، فضلًا عن الأعمال الجمالية بكافه أنحاء السوق.

 

فودة يفتتح أعمال تطوير السوق التجاري القديم ويشهد احتفالية فنية لفرقة الطور للفنون الشعبية

كما شهد  المحافظ احتفالية فنية على مسرح الشجرة بالسوق التجاري القديم في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو، وأحيت الحفل فرقة الطور للفنون الشعبية.


شارك في الجولة اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ  للعلاقات الدولية واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ  وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال.

حركة المحافظين، تغيير القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد

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اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء ثورة 30 يونيو شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء

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