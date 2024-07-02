بعد استبعاده من التشكيل الوزاري الجديد، طارق الملا يودع العاملين في البترول

قبل ساعات من حلف اليمين للوزراء الجدد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد منذ قليل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات القابضة والهيئات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية قدم خلاله الشكر والتقدير للجميع على ما بذلوه خلال توليه مقاليد الوزارة.

وأكد الملا، أن قطاع البترول بذل جهد كبير في العمل على وضع مصر بوابة للطاقة وأكد أن قيادات القطاع قاموا بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية لتطوير القطاع وشركاته وخاصة شركات القطاع العام.

وعبر وزير البترول عن امتنانه وشكره وتقديره للجميع المبذولة من قبل القيادات والعاملين خلال الفترة التى تولى فيها مقاليد الأمور بوزارة البترول والثروة المعدنية وأعرب الملا عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لقطاع البترول وزملائه وأبنائه بالقطاع خلال الفترة المقبلة.