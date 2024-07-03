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عقارات

أبرز الملفات والقضايا الهامة على مكتب وزير الإسكان الجديد

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني

يواجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان في التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحديات كبيرة في عدد من الملفات الشائكة: 

ويأتي على رأس تلك الملفات استكمال  تنفيذ المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها الوزارة وعلى رأسها مشروعات العاصمة الادارية الجديدة، بالاضافة لاستكمال تنفيذ مخطط تنمية مصر  2052 والذي يعد أحد المهام الكبرى التي تضعها الحكومة أمام نصب عينيها وما يتضمنه المخطط من إنشاء مدن الجيل الرابع الجديدة وعلى رأسهم العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وسفنكس الجديدة وغيرهم.

كما يواجه الشربيني ملف لا يقل أهمية عن الملفات السابقة وهي التحديات الكبيرة التي تواجه السوق العقاري، ومخاوف تعرض السوق لأزمة كبيرة بسبب تأخر الشركات عن تنفيذ مشروعاتها بسبب الارتفاعات الكبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات وارتفاع أسعار مزاد البناء ومستلزمات التشييد.

علاوة على استكمال تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي - سكن كل المصريين للمواطنين الحاجزين وتأخر تسليم الشقق بسبب الظروف الصعبة التي تعرض لها السوق ومطالبة شركات المقاولات بفروق أسعار التنفيذ، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ منظومة  شبكات الصرف الصحي بتكلفة مخفضة لتغطية المناطق المحرومة وخاصة بالريف.   

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