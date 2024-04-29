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ثقافة وفنون

سميرة سعيد تطرح كليب "كداب" قريبا (فيديو)

سميرة سعيد، فيتو
سميرة سعيد، فيتو

تطرح الفنانة المغربية سميرة سعيد أغنية جديدة بعنوان “كداب” على طريقة الفيديو كليب قريبا.

ونشرت الديفا برومو قصير للأغنية عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "كداب.. قريبا".

وكانت سميرة سعيد طرحت في وقت سابق أغنية “فن التغافل” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

أغنية فن التغافل

وأغنية فن التغافل ثاني أغنيات سميرة سعيد في 2024، بعد أغنية “كان”.

 

واحتفلت سميرة سعيد في يناير الماضي بعيد ميلادها فهي من مواليد ١٠ يناير، بمدينة الرباط بالمغرب، والتي اشتهرت فيما بعد بالديفا، وملأت الوطن العربي بالغناء والطرب على مدار سنوات طوال.

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بدأت الديفا الغناء وهي لا تزال في الثامنة من عمرها، وذلك حينما شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي وبالتحديد مع الملحن عبد النبي الجيراري الذي يعتبر المكتشف الحقيقي لموهبة سميرة سعيد، وفي العام التالي أصدرت سميرة أول أغنية لها والتي حملت عنوان شكونا لأحبابنا، وعام ١٩٧٠ صدر أول ألبوم لها والذي حمل اسم لقاء، وبالرغم من شهرتها المبكرة ونجاحها اللافت استكملت سميرة سعيد دراستها حيث تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية في المغرب.

 

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