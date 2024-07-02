الأربعاء 03 يوليو 2024
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حوادث

السيطرة على حريق بورشة نجارة في الوراق

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق في ورشة نجارة  بـمنطقة جزيرة محمد التابعة لقسم شرطة الوراق.


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل ورشة نجارة  في الوراق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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الحماية المدنية الحماية المدنية بالجيزة الدقي اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة الوراق قسم شرطة الوراق

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