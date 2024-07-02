السيطرة على حريق بورشة نجارة في الوراق
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق في ورشة نجارة بـمنطقة جزيرة محمد التابعة لقسم شرطة الوراق.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل ورشة نجارة في الوراق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
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