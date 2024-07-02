الأربعاء 03 يوليو 2024
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محافظات

تعرف على اللواء أشرف فارس المرشح لمنصب محافظ الإسماعيلية

اللواء أشرف فارس،
اللواء أشرف فارس، فيتو
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علمت فيتو أن اللواء أشرف فارس من الأسماء المرشحة ليكون محافظا للإسماعيلية، وذلك ضمن حركة المحافظين المرتقبة. 

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محافظ الإسماعيلية المحتمل

وفيما يلى تسرد “فيتو” بعض المعلومات عن محافظ الإسماعيلية الجديد اللواء أشرف فارس المدير السابق لكلية ناصر للعلوم العسكرية. 

من مواليد 26 / 4 / 1964 تخرج من الكلية الحربية 1985/6/30 حصل على جميع الفرق الحتمية المؤهلة لرتبته.

وظائف الأركان والقيادة

تولى جميع الوظائف القيادية المؤهلة لرتبته حتى منصب الأمين العام لوزارة الدفاع - مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الأوسمة والأنواط

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

ميدالية ثورة 25 يناير 2011.

نوط الخدمة الممتازة.

نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولي.

نوط تحرير سيناء 25 أبريل 1982 م

ميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر

ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء 25 أبريل 1982 م

ميدالية 30 يونيو 2013 م

ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو 1952 م

ميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية

ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء

المأموريات والزيارات الخارجية

مدفعية أساسية ( أمريكا )

مدفعية متقدمة (أمريكا )

زيارة تدريبية ( كلية القادة والأركان ) (سوريا )

دورة التوجيه لضباط الأركان ( ألمانيا )

الإشتراك فى مشروع مراكز القيادة ( CPX ) ( أمريكا )

زيارة تدريبية ( أكاديمية ناصر العسكرية العليا ) (الإمارات )

حضور مؤتمر مكافحة الإرهاب ( أمريكا )

حضور يوم سلاح المدفعية ( الصين )

حضور مؤتمر مراجعة برنامج الطائرة الهل كوماندو ( H3 ) ( أمريكا )

المرور على قوات حفظ السلام للمراجعة والتفتيش ( الكونغو )

مأمورية أميرية ( أوكرانيا )

مأمورية أميرية ( السودان )

 

وكانت قد كشفت مصادر حكومية أن حركة المحافظين الجديدة تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية والقليوبية ودمياط.

 

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