سيارة طائشة ومذكرة تنازل، تفاصيل دهس 7 أشخاص أمام إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية اليوم حادثًا مأساويًّا بعد قيام شخص متهوربدهس 7 أفراد بينهم سيدات وفتيات بعد اختلال عجلة القيادة بيده أثناء تجمعهم أمام إحدى المدارس بدائرة مركز فاقوس في انتظار خروج أبنائهم من لجان امتحانات الثانوية العامة، ونتج عن الحادث اصابتهم بكسوروجروح متفرقة بالجسد.

التفاصيل الكاملة لحادث دهس 7 علي يد شخص متهور

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا من مستشفى فاقوس المركزي باستقبال 7 افراد بينهم سيدات وفتيات مصابين بكسور وجروح متعددة نتيجة دهسهم من قبل سيارة طائشة وتم تقديم العلاج اللازم لهم قبل السماح بخروجهم من المستشفي بعد الاطمئنان علي حالتهم الصحية.

وبانتقال قوة امنية الى محل الوقعة وبالفحص تبين انحراف سيارة طائشة على الطريق ودهست المصابين الذين كانوا يتجمعون أمام مدرسة فاقوس الثانوية بنات في انتظار خروج أبنائهم من لجنة امتحان الثانوية العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

وفي وقت لاحق حررت عائلات الضحايا محضر جديد وارفقوا مذكرة للتنازل بعد الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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