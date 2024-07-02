جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج اليوم
تواصل الشركة الوطنية “مصر للطيران” تنظيم جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وتنظم اليوم الثلاثاء 21 رحلة جوية.
وجاء بيان رحلات الشركة الوطنية “مصر للطيران” كالتالي:
7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة
3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري
3 رحلات بخط سير جدة - باماكو
1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب
7 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة
وجاء ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومصر للطيران وقرعة القليوبية والجيزة وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.
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