مدير تعليم دمياط  يشهد ورش العمل للارتقاء بمنظومة التعليم الفني (صور)

شهد محمد رمضان غريب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل التي تتضمن المكونات الأربعة الابتكار وريادة الأعمال، والتوجيه والإرشاد المهني، ومعلومات سوق العمل، وخدمات التوظيف، والتي من شأنها تعزيز وتقوية الروابط بين خريجي التعليم الفني وسوق العمل على كافة المستويات.

والتي ينظمها مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ وذلك بداية فعاليات التدريبات الصيفية وورش العمل للارتقاء بمنظومة التعليم الفني ورفع كفاءة المعلمين، بحضور المهندس عادل المغربي مدير عام التعليم الفني، والدكتور محمد حسين مدير الوحدة المركزية وهشام أبو طالب مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل، ومحمد أبو حسين مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بدمياط وولاء مفيد الزيات عضو المكتب الميداني للمشروع.

ويستضيف الحدث محافظة دمياط، حيث يبدأ بتدريب مكون ريادة الأعمال والابتكار بفندق لمار ازور بمدينة دمياط الجديدة لكل من محافظة دمياط والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية، وسيتم عمل هذه التدريبات تحت رعاية مشروع عاملة مصر التابع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

كما حضر من مشروع قوى عاملة مصر أميرة عثمان مديرة المكاتب الميدانية بمشروع قوى عامله مصر، ومصطفى حسين مسؤول مكون الابتكار وريادة الأعمال، وأحمد سعيد مدير المكتب الميداني لبورسعيد، وأشرف عبد الرازق مدير المكتب الميداني لمحافظة الشرقية، عطا الله نزهي مدير المكتب الميداني لمحافظة الإسماعيلية، و تستمر الفاعليات وتدريب مجموعات المعلمين حتى يوم ١٦ يوليو القادم.

وكيل الوزارة يتابع تدريبات وحدات تيسير الانتقال

وأشاد وكيل الوزارة بجودة التدريب وتفاعل المتدربين، معربا عن كامل استعداده لتذليل أي عقبات توجد، وأنه سيقوم بمتابعة التدريب من خلال زيارات مستمرة إلى أن تنتهي التدريبات في ١٦ يوليو القادم.

وأوضح وكيل الوزارة أن التدريبات القائمة حاليا تشمل مكون ريادة الأعمال والابتكار، ويتلقى التدريبات ميسري الابتكار وريادة الأعمال من محافظات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط.

وأشار إلى أن هذه التدريبات تدعم رؤية مصر 2030 لتهيئة خريج التعليم الفني للالتحاق بسوق العمل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وقال محمد رمضان غريب مدير المديرية، إن تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته "زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج"، لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

وكيل الوزارة يتابع تدريبات مكون ريادة الأعمال

وتناولت ورشة العمل شرح دور مشروع قوى عاملة مصر في تقديم الدعم الفني للتعليم الفني وتحسين جودة كذلك التدريبات على جلسات مكون ريادة الأعمال والابتكار، كما تناولت دور وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل وإنجازاتها خلال الفترة السابقة وربط التعليم الفني بسوق العمل، فضلا على منظومة الجودة والاعتماد بمدارس التعليم الفني في نظام التعليم الفني والجدارات، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خدمات تيسير الانتقال لسوق العمل في ضوء إصلاح التعليم الفني.