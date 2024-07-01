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مدير تعليم دمياط يجتمع بمدراء المراحل ورؤساء مكاتب تنسيق الابتدائية والإعدادية

اجتماع وكيل الوزارة
اجتماع وكيل الوزارة بمديري التناسيق
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 أكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ضرورة تطوير منظومة العمل الإداري بالإدارات التعليمية بما يحقق أعلى مستوى من الأداء فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وكيل الوزارة يؤكد على تطوير منظومة العمل الإداري بالإدارات

جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري المراحل ومديري مكاتب التنسيق الإبتدائية والإعدادية بالإدارات التعليمية "أونلاين" وذلك لاستعراض خطة ورؤية المديرية خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية.

وفى مستهل اللقاء هنأ "وكيل الوزارة" القيادات التعليمية الجديدة بصدور الأمر التنفيذي لنشرة الوظائف الإشرافية، مؤكدًا على أهمية دورهم فى العملية التعليمية مشيدًا بالجهود التى يبذولها من أجل إنضباط وإنتظام العملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد "وكيل الوزارة" أن كل تطوير مستهدف في العملية التعليمية يرتبط في الأساس بالمعلم بإعتباره عنصرًا أساسيًا في مسيرة النهوض بالتعليم مطالبا بضرورة تذليل كافة المعوقات للمعلمين وتلبية وسرعة الإستجابة لكافة مطالبهم بالإلتزام بتطبيق كافة القرارات والتعليمات الوزارية مؤكدًا حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط علي متابعة سير العملية التعليمية والعمل المستمر علي خدمة العملية التعليمية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.

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