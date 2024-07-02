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رياضة

موعد انضمام ساكالا إلى تدريبات فيوتشر

ساكالا الزامبي، فيتو
ساكالا الزامبي، فيتو

غادر الزامبي إينوك ساكالا جونيور لاعب نادي فيوتشر الجديد القاهرة متجها إلى زامبيا لقضاء إجازته مع أسرته قبل الانضمام لتدريبات فريقه الجديد استعدادا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعود ساكالا لاعب زيسكو السابق الي مصر مرة أخرى والانتظام بتدريبات فيوتشر مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد

ساكالا يوقع لفيوتشر 4 مواسم

ونجح نادي مودرن فيوتشر في إنهاء التعاقد مع اينوك ساكالا هداف فريق زيسكو يونايتد وثاني هدافي الدوري الزامبي تدعيما لصفوف فيوتشر الموسم القادم. 

وكشف مصدر بنادي فيوتشر في تصريحات خاصة لـ فيتو قيام ساكالا مهاجم زيسكو الزامبي صاحب الـ22 عامًا بالوقيع رسميا علي عقود انضمامه لنادي فيوتشر لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم القادم مقابل 25 ألف دولار بحضور هيثم عرابي مدير التعاقدات الذي نجح في إنهاء الصفقة.

كما تم الاتفاق علي تقاضي اللاعب مستحقاته بالجنيه المصري على أن يتقاضى 80 ألف دولار ما يعادل 4 ونصف مليون جنيه. 

زيسكو الزامبي يعلن انتقال ساكالا إلى فيوتشر

أعلن نادي زيسكو يونايتد الزامبي انتقال إينوك ساكالا جونيور هداف الفريق  بشكل رسمي إلى نادي فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونشر النادي الزامبي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انتقال ساكالا إلي فيوتشر بشكل رسمي مع سرد بعض المعلومات الهامة عن اللاعب. 

وقال تشارلز كالالا الرئيس التنفيذي لشركة زيسكو يونايتد: "نحن ممتنون لمساهمات إينوك في نجاح فريقنا ونتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية". 

وتابع "يمثل انتقال ساكالا جونيور إلى نادي المستقبل فصلًا جديدًا ومثيرًا في حياته المهنية، وليس لدينا أدنى شك في أنه سيواصل التفوق على أعلى مستوى. شكرًا لك إينوك على تفانيك وعملك الجاد. سنشتاق لك!".

القصة الكاملة لتعاقد فيوتشر مع اينوك ساكالا (صور)


ثاني هدافي الدوري الزمبي

ويبلغ ساكالا من العمر 22 عامًا، ويعتبر هو ثاني هدافي الدوري الزامبي برصيد 12 هدفًا وهداف فريقه زيسكو يونايتد، كما أنه صنع 4 أهداف خلال الموسم.

موعد مباراة فيوتشر القادمة

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة غدا الأربعاء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بـ استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف نظيف.

 

رئيس زيسكو الزامبي: انتقال ساكالا جونيور إلى فيوتشر يمثل فصلًا جديدًا ومثيرًا في حياته المهنية

القصة الكاملة لتعاقد فيوتشر مع اينوك ساكالا (صور)

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