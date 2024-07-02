بمشاركة 100 لاعب، السلام البحري ينظم أكبر بطولة شطرنج على ضفاف قناة السويس (صور)
ينظم نادي السلام البحري المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس ببورسعيد أكبر بطولة للشطرنج تشهدها المنطقة، وذلك بمشاركة أكثر من ١٠٠ لاعب من مختلف الأعمار.
وتعتبر البطولة السالف ذكرها أكبر بطولة للشطرنج على ضفاف قناة السويس.
و تقام البطولة تحت إشراف منطقة بورسعيد للشطرنج، وتحت رعاية رئيس مجلس إدارة النادي سيد طايع.
الشطرنج ينمي الذكاء وحسن الفطنة
ويقول القائمون على البطولة: نادي السلام البحري دائما يشجع الاطفال والشباب على استغلال أوقاتهم في رياضات ومسابقات مفيدة تغرس بداخلهم الروح الرياضية والمحبة، وذلك في أجواء تنافسية مبهجة بينهم.
وتابعوا" لعبة الشطرنج من الألعاب التي تعتمد على الذكاء وحسن التصرف وتنمى لدى من يلعبها مهارة التوقع وربط الأحداث وحسن استخدام الفطنة والذكاء للوصول إلى النجاح، مؤكدين بأن نادي السلام البحري ينظم بطولة الشطرنج على اعلى مستوى كما أن البطولة تقام أيضا على الممر الملاحي لقناة السويس، وكأننا نرسل لكل السفن العالمية العابرة رسالة محبة من بورسعيد للعالم بأسره"
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