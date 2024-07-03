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معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والمرافق بالسادات

مشروعات الطرق، فيتو
مشروعات الطرق، فيتو
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كشف المهندس ياسر عبد الحليم حسن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات عن معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارية بالمدينة، مشيرًا إلى أعمال رفع كفاءة المحور المركزي والانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية لحارة الخدمة بطول 1,5 كم لطريق المحور المركزي وكلف إدارة الزراعة بسرعة الانتهاء من أعمال الزراعة بالجزيرة الوسطى للطريق.

وأشار إلى أعمال الطرق الداخلية  وشبكة الاتصالات المرحلة الثانية  لعمارات الإسكان الاجتماعي (سكن كل المصريين) بحي الفردوس محور منخفضي الدخل لعدد 2180 وحدة سكنية ضمن المرحلة الخامسة من المشروع  حيث بلغت نسبة الإنجاز لتنفيذ شبكة الطرق (سن - أسفلت - بلدورات الأرصفة) 70% حيث تم التنبيه على الشركة المنفذة للمشروع بسرعة نهو الأعمال بجوده وكفاءة وطبقًا للبرنامج الزمني.
 

كما تابع أعمال الانتهاء من حفر بئر مياه جوفية بحي النور لتغذية حى النور بالمياة ووجه سيادته بسرعة الانتهاء من ربط البئر على الشبكة الرئيسية  وأيضًا بدء العمل فى  حفر بئر مياه جديد بالمنطقة السكنية الثانية عشر لتدعيم الضغوط بالمناطق السكنية الثانية عشر والمنطقة السكنية الحادية عشر وتفقد أعمال صيانة وتطهير خطوط الصرف الصحى بالمناطق الصناعية.

 

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