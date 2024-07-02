عاطف حسين حكما لمباراة إنبي والمقاولون في الدوري المصري
الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء حكام مباراة اليوم الثلاثاء التي ستجمع فريقي إنبي ضد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:
مباراة إنبي ضد المقاولون العرب
وتشهد المباراة الظهور الأول لعماد النحاس بعد توليه منصب المدير الفني لفريق المقاولون العرب بديلا عن معتمد جمال.
وأنهى مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح اتفاقه مع الكابتن عماد النحاس لتوليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وكان مجلس الإدارة قرر قبول اعتذار الكابتن معتمد جمال عن استكمال المهمة.
ويبدأ الجهاز الفني مهمته بداية من مباراة إنبي المقبلة في الدوري المقرر لها اليوم الثلاثاء.
وعقد الجهاز الفني بتشكيله الجديد اجتماعا لوضع خطة العمل العاجلة للمرحلة المقبلة بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي.
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