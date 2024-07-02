الأربعاء 03 يوليو 2024
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أخبار مصر

بعد استبعاده من الحكومة الجديدة 2024، وزير الزراعة يوجه رسالة للرئيس السيسي والعاملين بالوزارة

وزير الزراعة السيد
وزير الزراعة السيد القصير، فيتو
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توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر والتقدير إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته طوال الفترة الماضية منذ تحمله حقيبة الزراعة على مدى أكثر من أربعة سنوات ونصف.

كما توجه القصير بالشكر إلى د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر خلال هذه الفترة.

وزير الزراعة وجه أيضا رسالة شكر إلى كل قيادات وزارة الزراعة والعاملين فيها، قائلا: "لقد سعدنا بالعمل معكم جميعا لفترة ليست بسيطة أدينا فيها سويا العمل بكل صدق واخلاص وتفانى وشفافية وحققنا فيها إنجازات وضعت وزارة الزراعة فى مصاف الوزارات الداعمة لخطة الدولة، وكان ذلك بدعم وتوجيهات الرئيس السيسى الذى وضع الزراعة ضمن أولوياته .

كل الشكر والتقدير لكم جميعا وطالب من الجميع الاستمرار في الأداء بنفس الروح والحماس مع الحفاظ على كل المكتسبات التى تحققت،متمنيا كل التوفيق للوزير الجديد في استكمال مسيرة الإنجازات ولبلدنا العظيم التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان تولى حقيبة وزارة الزراعة منذ ديسمبر 2019 حتى تشكيل الحكومة الجديدة 2024.

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السيد القصير وزير الزراعة الرئيس عبدالفتاح السيسي حقيبة الزراعة مصطفي مدبولي

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