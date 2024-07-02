الزمالك يعلن تجديد التعاقد مع حارس مرمى فريق اليد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تجديد عقد محمود خليل "فلفل"، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع "فلفل" على عقود تجديده مع الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع الكابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، ونيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس، حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

ويعد "فلفل" من العناصر الأساسية لـ فريق يد الزمالك، وحصد مع الفريق 14 بطولة، بواقع 4 ألقاب لدوري المحترفين، و3 ألقاب لبطولة أفريقيا للأندية، و3 ألقاب للسوبر الإفريقي، ولقبان لكأس الكؤوس، ولقب للسوبر المصري، ولقب سوبر دوري محلي.

يد الزمالك يتعاقد مع بلال جلال قادما من البنك الأهلي

فيما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع بلال جلال لاعب البنك الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع بلال أحمد على عقود انضمامه للزمالك لمدة ثلاث مواسم، خلال الجلسة التي جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق، تجديد التعاقد مع مازن رضا لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، بجانب التعاقد مع عمر أحمد عطية "بيبو" لاعب هليوبوليس، لمدة ثلاث مواسم.