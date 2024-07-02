بعد عرض القادسية المغري، موراتا يحسم موقفه من الانضمام إلى الدوري السعودي

كشف ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا ومهاجم أتلتيكو مدريد، موقفه من الانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم القادم، بعد تلقيه عرضا من نادي القادسية بتعليمات من مدربه ميشيل جونزاليس.

وكان موراتا يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي مع عرض مغرٍ من القادسية الذي وقع له ناتشو لاعب ريال مدريد السابق، ولكن بعد تقييم جميع الخيارات بعناية والتحدث مع أتلتيكو مدريد، قرر الاستمرار مع النادي الإسباني.

وقال موراتا في منشور له عبر موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "انستجرام": "لا أستطيع أن أتخيل كيف يكون الفوز بهذا القميص ولن أتوقف حتى أفعل ذلك".

يأتي ذلك إشارة إلى استمراره مع نادي أتلتيكو مدريد ونفيه جميع الشائعات حول ذهابه إلى الدوري السعودي.

القادسية السعودي يعلن التعاقد مع ناتشو من ريال مدريد

أعلن نادي القادسية السعودي رسميا التعاقد مع المدافع الإسباني ناتشو، بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد كان قد أعلن أن قائده ناتشو فرنانديز رحل عن النادي هذا الصيف بعدما قضى 23 عامًا في صفوف الفريق.

القادسية يضم ناتشو

وأكدت التقارير، أن اللاعب وقّع على عقد لمدة عامين خلال الساعات الماضية، بعد اجتياز الكشف الطبي الأسبوع الماضي.

وتوج ناتشو (34 عامًا) المتواجد حاليا مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس أوروبا مع ريال مدريد بألقاب أكثر من أي لاعب آخر في تاريخه، كما فاز بـ6 بطولات دوري أبطال أوروبا تجعله من قائمة الأكثر تتويجًا بـ"ذات الأذنين".

وقال ناتشو في تصريحات إعلامية خلال تواجده مع منتخب إسبانيا: "سأذهب للقادسية في السعودية، كان بإمكاني البقاء لمدة عام آخر مع الميرنجي، لكنني كنت بحاجة إلى تجربة جديدة، لم يتبق لدي أي شيء لأفوز به في ريال مدريد".

ولعب ناتشو 364 مباراة مع الريال، وفاز بـ26 لقبا: 6 كؤوس لدوري أبطال أوروبا، و5 بطولات كأس العالم للأندية، و4 كؤوس سوبر أوروبية، و4 ألقاب بالليجا، وكأس ملك إسبانيا مرتين، و5 كؤوس سوبر إسباني.