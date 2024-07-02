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محافظات

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

جثة، فيتو
جثة، فيتو

لقي شاب في الثلاثينات من عمره مصرعه، اليوم الثلاثاء صعقا بالكهرباء، أثناء التنقيب عن الآثار بنجع سالم في نجع حمادي محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ فى قنا

 تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي،  باستقبال مستشفى نجع حمادي لشخص مجهول الهوية برفقة آخر، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين أنه فارق الحياة وهرب من معه خارج المستشفى.

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مشرحة مستشفى فرشوط 

تم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وندب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية تحت إشراف اللواء أحمد البديوي،  مدير المباحث الجنائية،  وبرئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس مباحث نجع حمادي،  توصلت إلى كشف هوية الجثة، وتبين أنها جثة ح.ا، 37 عاما، مقيم نجع اسكندر التابعة لقرية بهجورة،  وتم التوصل إلى هوية الشخص الذي أحضره إلى المستشفى،  وبالتحقيق، تبين أن المجني عليه كان برفقته أثناء التنقيب عن الآثار بقرية نجع سالم في شرق النيل بنجع حمادى، ومات صعقا بالكهرباء، أثناء التنقيب عن الآثار وتم نقله إلى مستشفى نجع حمادي محاولا إنقاذه لكن عند علمه بموته فر هاربا.

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اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا قرية بهجورة محافظة قنا قنا مدير أمن قنا مركز شرطة نجع حمادي مستشفي فرشوط المركزي

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